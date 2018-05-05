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Edirne'de "Kakava ateşi" yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:56 | Son Güncelleme

Edirne'de "Kakava ateşi" yandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Kakava - Hıdrezllez Şenliği, Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı.

Törenin yapılacağı Sarayiçi'ni saatler önce dolduran Edirneliler, davul zurna eşliğinde renkli kıyafetleriyle dans eden Romanlara eşlik etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan burada yaptığı konuşmada, Kakava - Hıdrellez Şenlikleri'nin bin 400 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, "Edirne'de 8 bin 300 yıldır her dinden, her dilden, her milletten insan bir arada yaşamanın, birbirlerine sevgi, saygı göstermenin barış içinde yaşamanın tohumlarını atıyorlar burada. Roman kardeşlerimin bin 400 yıldır sürdürdüğü geleneğin ateşini bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanından, Hakkari'den, Mardin'den, Hatay'dan, Sinop'tan ve Gümülcine, Dimetoka, Kırcaali'den bütün insanlarla sevgimizle yakacağız." diye konuştu.

Sarayiçi'nden yakılacak ateşin, terör örgütlerini ve hainleri def etmesini dileyen Gürkan, "FETÖ, PYD, PKK, bırakın bu ülkeyi yıkmayı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti 1 santimetre bile geriye götüremeyecek" dedi.

Konuşmaların ardından alanın ortasındaki Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu.

Kakava ateşinin önünde Roman gençleri dans etti. Bu anı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları da adeta birbiriyle yarıştı.

Kakava kutlamaları, şafak sökmeden Tunca Nehri kenarındaki kutlama programıyla devam edecek.

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ateş Edirne kakava

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