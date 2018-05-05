EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, "Kakava ve Hıdırellez, UNESCO Kültür Mirası'na girerek tüm insanlığın kültür mirası haline geldi. Bugün burada sadece Türkiye'den değil Balkanlar'dan da dünyanın değişik yerlerinden de ziyaretçilerimiz ve misafirlerimiz var." dedi.

Özdemir, Tarihi Sarayiçi'nde "Kakava ateşi" yandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kakava ve Hıdırellez etkinliklerinin kalabalık bir şekilde kutlandığını söyledi.

Kakava'nın bin 400 yıldır sadece Edirne'de kutlandığını belirten Özdemir, "Kakava ve Hıdırellez, UNESCO Kültür Mirası'na girerek tüm insanlığın kültür mirası haline geldi. Bugün burada sadece Türkiye'den değil Balkanlar'dan da dünyanın değişik yerlerinden de ziyaretçilerimiz ve misafirlerimiz var. Gelecek yıllarda bu misafirlerimizin çok daha artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Bütün zamanların rekoru olur"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Kakava ateşinin tüm dünyaya barış, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin şenlik dolayısıyla kente geldiğini belirten Gürkan, "Geçtiğimiz yıl 30 bin kişi katılmıştı yaklaşık. Bu yıl benim tahminim 50-60 bin kişi ama gördüğümüz kadarıyla bu sayısının çok üzerinde bir rakam var. Rakamları daha sonra alacağız ama tahmin ediyorum yarın sabahı da gördüğümüzde 100 bine yaklaşacak. Bütün zamanların rekoru olur." ifadelerini kullandı.

