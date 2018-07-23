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Edirne'de kaza sonrası kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:08 | Son Güncelleme

Edirne'de kaza sonrası kavga: 2 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası iki taraf arasında çıkan kavgayı, polis ekipleri engelledi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ayrat idaresindeki 34 TC 3735 plakalı otomobil, Talatpaşa Caddesi Eski Cami önünde Adem Özoğlu'un kullandığı 32 LVF 3 Hollanda plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası Ayrat'ın kullandığı otomobilde bulunan Döne Demir yaralandı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Demir, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hollanda'dan iznini kullanmak için Türkiye'ye gelen Tuncer Yenice de yaralandı.

Yenice, ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat trafik akışına kapanan yol, kaza yapan araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

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