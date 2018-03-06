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Edirne’de köpek kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:05 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sel sularında sürüklenip bir adacıkta mahsur kalan köpek, veteriner ve itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Edirne’de köpek kurtarma operasyonu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sel sularında sürüklenip bir adacıkta mahsur kalan köpek, veteriner ve itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kurtarılan köpeğe ’Sel’ adını verdi.
Uzunköprü de son günlerde artan yağışlardan dolayı Ergene Nehri’nin taşması sonucu başta tarım arazileri olmak üzere Ergene Havzası sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri gelen ihbarı değerlendirerek köpeğin mahsur kaldığı bölgeye gitti. Ekipler sel sularından dolayı mahsur kalan köpeği kurtarmak için 3 saat çaba gösterdi. Suların ortasında kalan adaya ulaşmak için her yolu deneyen ekipler en son olarak bölge de balıkçılık yapan bir avcıdan teknesi ile yardım istedi. Veteriner ve itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu sonrası ada da mahsur kalan köpek uyuşturucu iğne yapılarak adadan kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri köpeği sahiplendi
Uzunköprü İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurtarılan köpeği veteriner müdürlüğüne teslim ettikten sonra tedavilerinin ardından köpeği sahipleneceklerini açıkladı. İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan Burak Çetin, “Veteriner işleri müdürlüğünün köpeği tedavilerinin ardından itfaiye müdürlüğünde bakımlarına devam edeceğiz. Yaşanan sel baskınlarından dolayı “Sel” adının köpeğe daha uygun olabileceği için adını ’Sel’ koyduk" dedi.

Edirne’de köpek kurtarma operasyonu

Edirne’de köpek kurtarma operasyonu

Edirne’de köpek kurtarma operasyonu

Edirne’de köpek kurtarma operasyonu

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