Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arandı. Otobüsün bagaj kısmında siyah poşete sarılmış kripto para olarak bilinen ’bitcoin’ üretiminde kullanıldığı belirtilen makine ve güç kaynağı bulundu.
EL KONULDU
Yolculardan O.Ö.’ye ait olduğu belirlenen makine ve güç kaynağı ile ilgili herhangi bir yasal belge, fatura beyan edilemediğinden el konuldu. Yolcu O.Ö.’de gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)
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