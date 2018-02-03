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Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 05:23 | Son Güncelleme

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde kripto para üretiminde kullanıldığı belirlenen makine ve güç kaynağı ele geçirildi. Herhangi yasal bir belgesi olmadığı belirlenen makineye el konulurken, olayla ilgili yolcu O.Ö. gözaltına alındı.

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arandı. Otobüsün bagaj kısmında siyah poşete sarılmış kripto para olarak bilinen ’bitcoin’ üretiminde kullanıldığı belirtilen makine ve güç kaynağı bulundu.

EL KONULDU

Yolculardan O.Ö.’ye ait olduğu belirlenen makine ve güç kaynağı ile ilgili herhangi bir yasal belge, fatura beyan edilemediğinden el konuldu. Yolcu O.Ö.’de gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Bitcoin Kapıkule Sınır Kapısı kripto para

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