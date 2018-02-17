Edirne'de Kukerlandia Maske Festivali

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN'ın Yambol kentinde binlerce yıllık geleneğe sahip olan Kukerlandia Maske Festivali, ilk kez Edirne'de düzenlendi. El yapımı maske ve rengarenk geleneksel kıyafetlerle yapılan gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu. Edirne Belediyesi ile Bulgaristan'ın Yambol Belediyesi, sınır ötesi işbirliği kapsamında proje hazırladı. İki ülkenin karşılıklı olarak kültürünün tanıtılacağı projede binlerce yıllık geçmişe sahip olan Kukerlandia maske festivali gösteri ekibi, Edirne'ye geldi. Edirne Belediyesi'nin trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde düzenlediği etkinlikte el yapımı maskeler ve geleneksel kıyafetlerle gösteri, ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, el yapımı maskeler ve 20 kiloluk çanlar takarak sembolik olarak baharı karşılayan ekiple fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bulgaristan Yambol Belediye Başkanı Georgi Slavov, Edirne'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Yıllar içinde Edirne ile iyi dostluklar kurduk. İki halk içinde güzel şeyler yaptık. Yambol Kuker oyunları geleneğini Edirne'ye sevdirmek için iki belediye başkanı olarak büyük emeğimiz var. Bunu başardık. Bugünkü etkinlik, iki belediye arasındaki dostluğun güzel bir simgesidir. Her hafta sonları Yambol vatandaşları Edirne'ye gelir. Bu etkinlikle birlikte sınırların bir öneminin kalmadığını ve insanlar arasında iyi ilişkiler olacağını gösterdik. Bu projemizle beraber iki şehir halkına dostluğumuzu pekiştirmek ve gelecek nesillere olumlu bir gelişme bırakmak istiyoruz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nı hatırlatarak şunları söyledi: "Vatanın bölünmemesi için canlarını hiçe sayarak Afrin'de terör örgütlerine karşı savaşan kahraman Mehmetçiklerimizi, Mustafa Kemal'in ordusunu sevgiyle, saygıyla bir kez daha selamlıyoruz. Terör hep yanı başımızda terörün tek bir amacı var. Milletin birliğini, dirliğini bozmak. Vatandaşın halkın günlük yaşayışını etkileyerek, onları sindirmek, korkutmak. Türk milleti öyle bir millet ki; asırlar boyunca hiçbir teröre, hiçbir teröriste geçit vermemiş büyük bir millettir. Bu etkinliği gerçekleştirirken, elbette şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Burada, bu kadar insan toplanarak, bu festivali yaparak bir taraftan da bütün teröre ve teröristlere meydan okuyoruz. Size asla Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk vatandaşını teslim etmeyeceğiz diyoruz. Bu bunun mesajıdır." Yambol ile kardeş belediye olarak bir çok etkinlik düzenlediklerini kaydeden Gürkan, "Trakya'yı kuran, adını veren büyük Trak medeniyetinin 8 bin yıllık bir geleneği olan Kuker festivalinin bir ayağını Edirne'de gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta festival Yambol'da yapılacak, biz de Edirneliler olarak orada olacağız, destek vereceğiz" diye konuştu.