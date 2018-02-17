HABER

Edirne'de Kukerlandia Maske Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 21:44 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'ın Yambol kentinde binlerce yıllık geleneğe sahip olan Kukerlandia Maske Festivali, ilk kez Edirne'de düzenlendi.

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN'ın Yambol kentinde binlerce yıllık geleneğe sahip olan Kukerlandia Maske Festivali, ilk kez Edirne'de düzenlendi. El yapımı maske ve rengarenk geleneksel kıyafetlerle yapılan gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne Belediyesi ile Bulgaristan'ın Yambol Belediyesi, sınır ötesi işbirliği kapsamında proje hazırladı. İki ülkenin karşılıklı olarak kültürünün tanıtılacağı projede binlerce yıllık geçmişe sahip olan Kukerlandia maske festivali gösteri ekibi, Edirne'ye geldi. Edirne Belediyesi'nin trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde düzenlediği etkinlikte el yapımı maskeler ve geleneksel kıyafetlerle gösteri, ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, el yapımı maskeler ve 20 kiloluk çanlar takarak sembolik olarak baharı karşılayan ekiple fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Bulgaristan Yambol Belediye Başkanı Georgi Slavov, Edirne'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Yıllar içinde Edirne ile iyi dostluklar kurduk. İki halk içinde güzel şeyler yaptık. Yambol Kuker oyunları geleneğini Edirne'ye sevdirmek için iki belediye başkanı olarak büyük emeğimiz var. Bunu başardık. Bugünkü etkinlik, iki belediye arasındaki dostluğun güzel bir simgesidir. Her hafta sonları Yambol vatandaşları Edirne'ye gelir. Bu etkinlikle birlikte sınırların bir öneminin kalmadığını ve insanlar arasında iyi ilişkiler olacağını gösterdik. Bu projemizle beraber iki şehir halkına dostluğumuzu pekiştirmek ve gelecek nesillere olumlu bir gelişme bırakmak istiyoruz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nı hatırlatarak şunları söyledi:

"Vatanın bölünmemesi için canlarını hiçe sayarak Afrin'de terör örgütlerine karşı savaşan kahraman Mehmetçiklerimizi, Mustafa Kemal'in ordusunu sevgiyle, saygıyla bir kez daha selamlıyoruz. Terör hep yanı başımızda terörün tek bir amacı var. Milletin birliğini, dirliğini bozmak. Vatandaşın halkın günlük yaşayışını etkileyerek, onları sindirmek, korkutmak. Türk milleti öyle bir millet ki; asırlar boyunca hiçbir teröre, hiçbir teröriste geçit vermemiş büyük bir millettir. Bu etkinliği gerçekleştirirken, elbette şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Burada, bu kadar insan toplanarak, bu festivali yaparak bir taraftan da bütün teröre ve teröristlere meydan okuyoruz. Size asla Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk vatandaşını teslim etmeyeceğiz diyoruz. Bu bunun mesajıdır."

Yambol ile kardeş belediye olarak bir çok etkinlik düzenlediklerini kaydeden Gürkan, "Trakya'yı kuran, adını veren büyük Trak medeniyetinin 8 bin yıllık bir geleneği olan Kuker festivalinin bir ayağını Edirne'de gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta festival Yambol'da yapılacak, biz de Edirneliler olarak orada olacağız, destek vereceğiz" diye konuştu.

SABA TÜMER: ÇOK BEĞENDİM

Televizyon programcısı Saba Tümer de organizasyon için kente geldi. Festival gösterilerini ilgiyle izleyen Tümer, Edirne'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini ifade ederek, "Festivali ilk kez gördüm, ne olduğunu tam anlayamadım. Sembolik olarak baharı karşılaşama ve kötülükleri kovma festivali. Çok güzeldi, onlarla halay bile çektim. Bütün Edirne halkı burada, çok eğlenceliydi. Birkaç hafta sonra kitabım çıkacak. 21 günde mutluluk planı. Ekranlara da çıkacağız. Kitap için ara vermiştik, ekranlara dönüyoruz" şeklinde konuştu.

KUKERLANDİA FESTİVALİ

Kuker oyunları geleneği Antik çağlara Trakların Dionysus tanrısı şenliklerine uzanıyor ve günümüze bölge halkı tarafından yaşatılarak taşınmıştır. Kuker toplulukları, el yapımı maskeler ve üzerlerindeki sayıca fazla çanlarla gösterilerini sunuyorlar. Maskeli ve renkli kıyafetli gruplar, köy ve kasabalarının sokaklarını ve evlerin avlularını dolaşarak baharın yaklaştığı günlerde bağıra çağıra ve gürültü yaparak kıştan kalan kötü ruhları, hastalıkları, kötülükleri ve soğuk havayı uzaklaştırmak ve diğer yandan sağlık ve bereket için sürüm, ekim ve hasat gibi sembolik hareketler yapıyorlar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

İlginizi Çekebilir

Hatay'a saldırı: 2 asker yaralandı

Hatay'a saldırı: 2 asker yaralandı

Fuhuştan gözaltına alınan polis müdürü için karar

Fuhuştan gözaltına alınan polis müdürü için karar

Ankara merkezli 33 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara merkezli 33 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Soyağacından sonra şimdi de herkes bunu sorguluyor

Soyağacından sonra şimdi de herkes bunu sorguluyor

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

MHP'li Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

Çorum'a şehit ateşi düştü

Çorum'a şehit ateşi düştü

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz

Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz

Kilis'e roketli saldırı

Kilis'e roketli saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.