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Edirne'de "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

Operasyonda 52 kültür ve tabiat varlığı ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" operasyonunda 52 kültür ve tabiat varlığı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesinin Mecidiye köyünde cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı gereğince A.T. ve V.T.'nin evinde arama yapıldı.

A.T'nin evinin önünde tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sütun parçası, 5 kaide, 1 mezar taşı bulundu.

V.T.'nin evinde ise 2 bronz kemer tokası, 1 Osmanlı dönemi gümüş sikke, 1 çakmak taşı, 1 bronz bilezik, 1 çan, 1 bronz ok ucu, 5 bronz obje, 1 bronz çivi, 1 terazi gözü ele geçirildi.

Aramada toplam 52 parça ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, cumhuriyet savcılığının talimatı ile serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçakçılığı kültür ve tabiat varlığı

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