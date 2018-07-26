Edirne'de kurban bağışı bilgilendirme standı kuruldu

EDİRNE (AA) - Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, bazı vatandaşların kurbanın kellesini veya lığın sakatatlarını kesim ücreti olarak verdiğini belirterek, "Kurbanın kellesi, sakatatları veya herhangi bir organının kurban kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde, Saraçlar Caddesi'nde, "Kurban Bağışı" bilgilendirme standı kuruldu.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'de 200 bin kurban bağışı yapıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Türkiye'nin dünyada en çok kurban bağışı yapan ülke olduğunu belirten Üzüm, vatandaşların 20 Ağustos'a kadar kurban bağışı yapabileceğini ifade etti.

Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini anlatan Üzüm, "Tüm dünya ülkeleri Müslüman, gayrimüslim, Türkiye'nin bu organizasyonundan haberdar oldu. Bağışlar gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dünyanın güvenini gösteriyor bu." değerlendirmesinde bulundu.