Edirne'de kurban bağışı bilgilendirme standı kuruldu

EDİRNE (AA) - Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, bazı vatandaşların kurbanın kellesini veya lığın sakatatlarını kesim ücreti olarak verdiğini belirterek, "Kurbanın kellesi, sakatatları veya herhangi bir organının kurban kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde, Saraçlar Caddesi'nde, "Kurban Bağışı" bilgilendirme standı kuruldu.
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'de 200 bin kurban bağışı yapıldığını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Türkiye'nin dünyada en çok kurban bağışı yapan ülke olduğunu belirten Üzüm, vatandaşların 20 Ağustos'a kadar kurban bağışı yapabileceğini ifade etti.
Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini anlatan Üzüm, "Tüm dünya ülkeleri Müslüman, gayrimüslim, Türkiye'nin bu organizasyonundan haberdar oldu. Bağışlar gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dünyanın güvenini gösteriyor bu." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlıklı hayvanların kurban edilmesi gerektiğini ve bunların nezaketle hijyenik şekillerde kesilmesi gerektiğini anlatan Üzüm, "Çok mühim bir şey daha var; kurbanın kellesi ve sakatatları veya herhangi bir organının kurban kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir. Kurbanın sakatatları kesim ücreti olarak verilemez. Bu çok önemlidir, buna çok dikkat edelim." diye konuştu.
- "Gayrimüslimlere de kurban bağışı yapmak caizdir"
Bir gazetecinin, "Kurban etinin derin dondurucuda kış hazırlığı olarak saklanması doğru mu?" sorusuna Üzüm, "Ben çok rastlamadım. Çok fakir olabilir bir insan, kurban vacip olmadığı halde kurban kesebilir, o belki böyle bir yola gidebilir. Bu kardeşlerimiz fakir dahi olsa çok cömert, kendisinden çok başkalarını da düşünüyorlar. Kurbanlarının yarısından fazlasını ikram ediyorlar. Sadece Müslümanlara değil, gayrimüslimlere de kurban bağışı yapmak caizdir. Onların da dertleriyle dertlenmemiz lazım. İnsanların Müslüman ya da gayrimüslim olmasına biz karışmayız, o kendi tercihleridir. Bizim vazifemiz Müslüman olarak sıkıntıda olan darda olan bütün insanların derdiyle ilgilenmektir." yanıtını verdi.
Standı ziyaret eden, Bulgaristan'ın Plevne Bölge Müftüsü Murat Boşnak da Bulgaristan'da da bağışların devam ettiğini belirterek, "İstanbul ve Edirne müftülükleri işbirliğinde bölgemizde cami yapılacak. Bu kapsamda görüşmeye geldik. Edirne Valisi ile de görüşeceğiz." dedi.
Kuşadası'nda deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)
CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması
Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti
Kılıçdaroğlu: Önder Sav ve ekibi benden değişim istiyor
Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı
Kabus geri mi döndü? IŞİD'in saldırıları yoğunlaştı!
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Bu detayı fark etmiş miydiniz? Eski fotoğraflarda insanların elleri...
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum