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Edirne'de kuvvetli sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

Edirne'de kuvvetli sağanak

EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte öğle saatlerinde çiseleyen yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tentelerin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, kentte sağanağın yarın etkisini yitireceğini ancak çarşamba, perşembe ve cuma günü tekrar etkili olacağını belirtti.

Edirne'de yağmur

Edirne'de sağanak

Edirne'de sağanak

Edirne'de sağanak

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak yağış yağmur

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