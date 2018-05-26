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Edirne'de "mezuniyet turizmi" kenti hareketlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Yurt içi, yurt dışı ve Balkanlardan gelen öğrencilerin eğitim gördüğü Trakya Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenleri dolayısıyla kent, çok sayıda misafir ağırlıyor - Üniversite öğrencilerinin yakınları mezuniyet törenlerinin ardından tarihi yapılarıyla adeta açık hava müzesi olan kentteki birçok mekanı ziyaret ediyor - TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Bu Edirne için aynı zamanda bir turizm fırsatı"

EDİRNE (AA) - Yurt içi, yurt dışı ve Balkanlardan gelen öğrencilerin eğitim gördüğü Trakya Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenleri dolayısıyla kent çok sayıda misafir ağırlıyor.

Üniversite öğrencilerinin yakınları, mezuniyet törenlerinin ardından tarihi yapılarıyla adeta açık hava müzesi olan kentteki birçok yeri ziyaret ediyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesi'nin 49 bin öğrencisinin olduğunu söyledi.

Bu yıl 8 bin öğrenciyi mezun ettiklerini belirten Tabakoğlu, "Bu öğrencilerin yüzde 80'i Edirne dışından. Edirne'den yüzde 20 civarında öğrencimiz var. Dolayısıyla mezuniyet heyecanında Edirne'nin dışından aileler, anneler, babalar, dedeler, nineler, kardeşler, yakınlarının mutlu günlerini görmek için şehrimize akın akın geliyorlar. Bu Edirne için aynı zamanda bir turizm fırsatı. Çünkü müzelerimizi ve Selimiye Camisi'ni görüyorlar ve Edirne'yi geziyorlar." diye konuştu.

- "Üniversiteler insan yetiştiren fabrikalardır"

Üniversitelerin insan yetiştiren fabrikalar konumunda olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi lise mezunu olarak alıyoruz ve hocalarımız onları ilmik ilmik işliyorlar ve eğitimlerinin sonunda bir mimar, bir doktor ve bir öğretmen olarak mezun ediyorlar. Şu anda bir mezuniyet sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Bunun yanında akademik olarak da gelişiyoruz. Bu yıl 33 yeni profesör, 43 yeni doçent, 83 yeni yardımcı doçentimiz var. Mezunlarımızla birlikte üniversitemiz biraz daha büyüyor. Aileleriyle bu mutluluğu ve şerefi yaşıyoruz.

Mezuniyet törenlerinde de ailelerimiz Edirne'nin mutlaka görülmesi gereken yerlerini ziyaret ediyorlar. Selimiye Camisi kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Üniversitemiz bünyesindeki 2. Bayezıt Külliyesi Sağlık Müzesi çok büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. En son rekor kırdık neredeyse günde 7 bin 500 kişi müzemizi ziyaret etti. Bunun dışında Karaağaç Yerleşkemiz çok fazla ziyaretçi alıyor. Bu yerleşkede Mimar Kemaleddin eseri çok güzel bir tarihi binamız, hemen yanında Milli Mücadele ve Lozan Müzesi ile İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi ile Güngör Arıbal Sergi Salonumuz çok sayıda ziyaretçi alıyor."

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2. Bayezıt Külliyesi mezuniyet turizmi Selimiye Camisi üniversite

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