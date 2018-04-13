Edirne’de Miraç Kandili coşkusu

Edirne’de tarihi Selimiye Camii, Miraç Kandili’nde doldu taştı.

Mübarek Miraç Kandili’ni tarihi camide idrak etmek isteyen vatandaşlar, Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtları arasında yer alan tarihi Selimiye Camii’ne akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden ayrılmadı. Cami görevlilerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve birbirinden güzel ilahileri dinleyen cemaat, İl Müftülüğü görevlileri tarafından yapılan ‘Miraç’ konulu vaazı dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı. Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayanlar ise namazını iç avluda kıldı. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat, gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu.