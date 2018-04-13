Edirne’de Miraç Kandili coşkusu

Edirne’de tarihi Selimiye Camii, Miraç Kandili’nde doldu taştı.
Mübarek Miraç Kandili’ni tarihi camide idrak etmek isteyen vatandaşlar, Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtları arasında yer alan tarihi Selimiye Camii’ne akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden ayrılmadı. Cami görevlilerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve birbirinden güzel ilahileri dinleyen cemaat, İl Müftülüğü görevlileri tarafından yapılan ‘Miraç’ konulu vaazı dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı. Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayanlar ise namazını iç avluda kıldı. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat, gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu.
Selahattin Demirtaş için karar verildi
Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?
Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı
Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum