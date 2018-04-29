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Edirne'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Keşan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Radyolink yolu Bayraktepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Keşan orman yangını

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