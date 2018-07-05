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Edirne'de oto galeride yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:25 | Son Güncelleme

Yangında oto galerideki bazı araçlar zarar gördü

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde oto galeride çıkan yangında bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir galeride henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası söndürülen yangında, araçlardan 5'i tamamen, 3'ü de kısmen kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
galeri itfaiye yangın

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