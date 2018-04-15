Edirne'de retrospektif sergisi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Büyük Edirne Sinagogu bünyesindeki Vakıf Kültür ve Sanat Evi'nde ressam Tayyip Yılmaz'ın retrospektif sergisi izlenime sunuldu.

Tayyip Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Yahudi Toplumu ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla açılan sergide sulu boya ve yağlı boya eserlerden oluşan 60 resmin sergilendiğini söyledi.

Sergideki resimlerin Edirne'yi anlattığını ifade eden Yılmaz, "15 yaşından beri fotoğraf ve resim çalışıyorum. Resim yapmak bir tutku işi. Sağlığım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim. Bugün 1960 yılından bu yana yaptığım resimleri sergileme fırsatı buldum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de Edirne'de çok önemli ve çok kıymetli bir ressamın sergi açılışında bir araya geldiklerini belirtti.

Yılmaz'ın sadece resim yapmadığını, aynı zamanda fotoğraf da çektiğini dile getiren Güneren, "Kendisi aynı zamanda ciddi arşivi olan bir Edirne sevdalısı. Zaman zaman onun arşivinden de yararlanıyoruz. Eski Edirne fotoğraflarını temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Yılmaz'ın Edirne için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, ressamın kendisinin de eğitim enstitüsünden öğretmeni olduğunu aktardı.

Sergi, 3 hafta ziyarete açık kalacak.