HABER

Edirne'de Roman müziği eşliğinde 'acı biber' hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin yanında ikram edilen ve ustaların 'Ciğerin yol arkadaşı' dediği Karaağaç acı biberinin hasadına, Roman müziği eşliğinde başlandı.

Edirne'de Roman müziği eşliğinde 'acı biber' hasadı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin yanında ikram edilen ve ustaların 'Ciğerin yol arkadaşı' dediği Karaağaç acı biberinin hasadına, Roman müziği eşliğinde başlandı. Romanlar, göbek atarak biber toplarken, ipe özenle dizilen biberler de kurutulması için balkonlara asıldı.
Yunanistan'a sınır Edirne'nin Karaağaç Mahallesi’nde, Meriç Nehri’nin suladığı topraklarda yetiştirilen ve kentin meşhur tava ciğerin yanında ikram edilen Karaağaç acı biberinin hasadına başlandı. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerin yanında ikram edilen biberlerin, hasat edildikten sonra kurutulmaya bırakıldığını belirterek, "Biz ona 'Dünyanın en tatlı acısı’ diyoruz. Ekimden önce çiftçilere sipariş veriyoruz. Onlar talebe göre ekim yapıyor. Ardından hasat ediliyor ve dizim işlemine geçiliyor. Ev hanımlarımız biberleri dizdikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Çiftçiler talebe yetişemez oldu" dedi.
Karaağaç biberi üreticisi Yılmaz Ule, bu yıl hasadı Roman müziği eşliğinde, işçileriyle birlikte göbek atarak yaptı. Tarlaya gelen müzisyenlerin keman, cümbüş ve darbuka çalmasıyla başlanan hasatta Roman işçiler, hem göbek attı hem de biber topladı.
Sadece Karaağaç Mahallesi'nde yetişen acı biberler, özenle ipe dizilip, kurutulması için gölgeliklere asılıyor.
'DAHA VERİMLİ ÇALIŞIYORLAR'
Bu yıl hasatta işçilerin eğlenmesi için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Yılmaz Ule, "Biberleri hasat etmeye başladığımız ilk günü çalışanlarımıza eğlence olması için böyle bir etkinlik düzenledik. Hasatın ilk ve son günü böyle etkinlikler yapıyoruz. Bu sayede çalışanlarımız daha verimli ve özveriyle çalışıyorlar. Bizim Karaağaç biberi, bu topraklara has olmakla birlikte tescilli ürünümüzdür" diye konuştu.
Yıldırım Mahallesi'nde oturan ev kadınları, kendilerine çuvalların içinde getirilen biberleri günlük 60 liradan iplere dizerek, gelir sağlıyor. Gölgede yaklaşık 45 gün kurutulan acı biberler, 180 derece ciğer tavasında pişirilmesinin ardından tava ciğerinin yanında müşterilere ikram ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de Roman müziği eşliğinde 'acı biber' hasadıEdirne'de Roman müziği eşliğinde 'acı biber' hasadıEdirne'de Roman müziği eşliğinde 'acı biber' hasadıEdirne'de Roman müziği eşliğinde 'acı biber' hasadı

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
Dicle'nin iki yakası, 327 metrelik taş köprüyle bağlanacakDicle'nin iki yakası, 327 metrelik taş köprüyle bağlanacak
40 gün 5 vakit namaza katılan çocuklara, tablet ve çeyrek altın40 gün 5 vakit namaza katılan çocuklara, tablet ve çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi açıklaması: Nisan ayında endişe yaşadık

Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi açıklaması: Nisan ayında endişe yaşadık

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.