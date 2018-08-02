Edirne'de rüşvet operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de "rüşvet" iddialarına yönelik operasyonda, aralarında Keşan Orman İşletme Müdürü ve memurların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma ve takip sonucunda Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda Keşan Orman İşletme Müdürü M.S. ile memurlar A.D, Ş.S, E.B, İ.C, T.K, Y.Y, R.S. ve İ.B. "rüşvet, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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