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Edirne'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 23:12 | Son Güncelleme

Sağanak belediye bahçesindeki 15 metre boyundaki çam ağacının devrilmesine neden oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak etkili olmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla kuvvetli olarak devam ediyor.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yolda kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

-15 metrelik çam ağacı devrildi

Sağanak Edirne Belediyesinin bahçesindeki çam ağacının kökünden sökülmesine yol açtı.

Yaklaşık 15 metre uzunlugundaki çam ağacı, yağış nedeniyle yola devrildi. Ekipler bölgede önlem alarak, ağacı yoldan kaldırdı.

Ağacın kaldırılması işleminin sürdüğü 1 saat boyunca Mimar Sinan Caddesi trafiğe kapalı tutuldu.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı havanın Perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

- Nehirlerdeki son durum

Bu arada, Tunca Nehri'nin debisindeki artış devam ediyor. DSİ verilerine göre nehrin debisi 237 metreküp/saniyeye çıktı.

Nehrin Sarayiçi adasını çeviren iki koldan yayılması ise sürüyor. Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Tavuk Ormanı, Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın da bulunduğu Sarayiçi'nin tamamı sular altında, bölgedeki tarım arazilerinin bir kısmına da nehir suyu girdi. Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi nedeniyle köprüler trafiğe kapalı tutuluyor.

Meriç Nehri'nde de debi yükselmesi kaydedilirken Uzunköprü ve Meriç ilçelerinden geçen Ergene Nehri'nin debisi de son verilere göre, 425 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

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