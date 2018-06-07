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Edirne'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına ya da tarihi çarşılara girerek korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kuvvetli yağışın etkisiyle iş yerlerine su giren esnaf su tahliye çalışması yaptı.

Hava sıcaklığı 22 derece ölçülen kentte, Süloğlu, Lalapaşa ve Havsa ilçeleri için meteoroloji yetkililerince sağanak uyarısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak yağış yaz yağmuru

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