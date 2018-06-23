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Edirne'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

Kentte kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte, sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri uyardı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazıları da iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

Sıcaklığın 22 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağışlı olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi sağanak yağmur

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