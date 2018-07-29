Edirne'de sağanak

EDİRNE (AA) - Edirne'de kuvvetli yağış nedeniyle alçak katları su bastı, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
Bir anda başlayan sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri uyardı.
Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazıları da iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.Sağanak nedeniyle zemin katları su bastı, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Sıcaklığın 21 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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