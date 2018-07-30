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Edirne'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:14 | Son Güncelleme

Keşan ilçesinde su basan alt geçitte mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su basan alt geçitte mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak esnasında sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

İspat Cami Mahallesi'nde Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçidi su bastı. Buradan geçmek isteyen hafif ticari araç, gövdesinin yarısına kadar suya battı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

Araç, traktör yardımıyla çekilerek alt geçitten çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Keşan sağanak yağış

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