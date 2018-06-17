Edirne'de sağanak etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri uyarırken, bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korundu.
Vatandaşların bir kısmı ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.
Sıcaklığın 25 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
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