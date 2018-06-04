Edirne'de sağanak serinletti

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak, sıcak ve bunaltıcı geçen havayı serinletti.

Edirne'de, birkaç gündür sıcak seyreden ve nehir sularının oluşturduğu nemle bunaltıcı hale gelen havayı, sağanak yağış ferahlattı.

Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesi bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte yağışların cuma gününe kadar ara ara devam edeceğinin ön görüldüğünü bildirdi.

