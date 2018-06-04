Edirne'de sağanak serinletti

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak, sıcak ve bunaltıcı geçen havayı serinletti.
Edirne'de, birkaç gündür sıcak seyreden ve nehir sularının oluşturduğu nemle bunaltıcı hale gelen havayı, sağanak yağış ferahlattı.
Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesi bekledi.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte yağışların cuma gününe kadar ara ara devam edeceğinin ön görüldüğünü bildirdi.
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Kandil'e operasyon sinyali! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı
Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu
Dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı tehlike altında
İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin
Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!
Guatemala’da yanardağ patlaması: 25 ölü, yüzlerce yaralı
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum