Edirne'de sağanak, sokakları göle çevirdi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de sağanak, bazı cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. Çok sayıda araç yolda kalırken, bazı caddeler yoğun su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı Edirne'de aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur yağışının ardından birçok cadde ve sokak kısa sürede göle döndü. Yoğun su birikintilerinin olduğu Fatih ve Kocasinan Mahallesi'nde bazı sokaklar polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Kocasinan Mahallesi'nde birçok evin bodrumunu ve girişini su bastı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilere göre, kentte hava sıcaklığı yarın 33 dereceye kadar yükselecek.
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