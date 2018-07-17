Edirne'de sağanak ve şiddetli rüzgar

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı etkilerken, kuvvetli rüzgarda bazı iş yerlerinin brandaları yırtıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için sağanak uyarısının ardından Edirne ve Kırklareli çevresinde, kısa süreli şiddetli yağmur etkili oldu. Edirne'de hava sıcaklığının 32 dereceden 20 dereceye düşmesiyle saatte 11,5 kilometre hızla esen rüzgar sonrası sağanak başladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentteki birçok iş yerinin brandaları yırtılıp, hasar görürken bazı iş yerlerinin önlerine konulan şemsiyeler ise rüzgarda uçtu. Kentte yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanağın ardından metrekareye 10,6 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi. Meteoroloji yetkilileri, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağını söyledi.

