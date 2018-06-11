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Edirne'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:39 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde ziyarete açılan, Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ziyarete açılan, Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, uzun süre kuyrukta bekledi.

Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar ilçedeki camileri doldurdu. Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından teravih namazı kılındı.

Namazdan sonra tarihi camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar kuyrukta sıralarını bekledi.

Yoğunluk nedeniyle camideki din görevlileri vatandaşların sıraya girmelerini istedi.

Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla salavatlar okuyarak geçen vatandaşlar, dua etti. Birçok vatandaş bu anı cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Vatandaşlar daha sonra cami bahçesinde, Kızılay Edirne Kan Merkezi'nce kurulan çadırda kan bağışında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kadir gecesi Sakal-ı Şerif ziyaret

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