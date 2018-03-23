Edirne'de Sarayiçi sular altında

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri'nde başlayan taşkının, 'kırmızı alarm' durumunda sürdüğü belirtildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kalırken, tarihi köprüler, trafiğe kapatıldı.
Edirne'de son günlerde etkili olan yağışlar ve eriyen kar sularıyla birlikte Tunca Nehri'nde 15 gün önce başlayan taşkın devam ediyor. Geçtiği bölgelerde arazileri sular altında bırakan Tunca'nin debisi, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkililerince son 12 saat içinde 185 metre küp/saniye olarak ölçüldü. Tunca Nehri'nin taşması sonucu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı. Sarayiçi'ne giriş ve çıkışı sağlayan Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprüleri trafik ekipleri tarafından şerit çekilerek, 3 gün önce ulaşıma kapatıldı.
Nehirdeki taşkın aynı bölgede bulunan Balkan Şehitliği'ni de sular altında bırakırken, Edirne Sarayı kazı alanı da taşkın sularıyla doldu.
Meteoroloji yetkilileri, kentte yağışlı havanın aralıklarla salı gününe kadar devam edeceğini belirtti.
FOTOĞRAFLI
Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
İmamdan hutbe arasında reklam
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum