Edirne'de şehit polisler için mevlit

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nce, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü kapsamında tarihi Eski Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Mevlit programı Eski Cami'de akşam namazının ardından gerçekleştirildi.

Eski Cami Başimam Hatibi Metin Uluocak mevlitte şehitler için dua etti. İlahilerin de okunduğu programda konuşan Uluocak, güvenlik güçlerinin canlarını ortaya koyarak vatanı koruduğunu söyledi.

Vatan için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyen Uluocak, "Şehitlerimiz için görevimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, birlik ve bütünlüğümüzü bozmasın." dedi.

- "Allah her zaman yar ve yardımcıları olsun"

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de Türk Polis Teşkilatı tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirtti.

Allah'tan güvenlik güçlerinin işlerini kolaylaştırması ve yardımcı olmasını dileyen Güner, şunları kaydetti:

"Polis teşkilatımız büyük bir fedakarlıkla, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak için özverili bir şekilde çalışmaktadır. 15 Temmuz'da kahraman vatandaşlarımızla omuz omuza vererek FETÖ'nün hain darbe girişimine engel olan, hendek ve barikat operasyonlarında üstün gayreti ile ülkemizin güvenliğini sağlayan ve son olarak da kahraman ordumuzla birlikte Afrin'de cesurca ülkemizi koruyan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 173. yılını tebrik eder, başarılar dilerim. İzmir'de hain saldırıda şehit düşen polis memuru Fetih Sekin, Edirneli hemşehrimiz polis memuru Nefise Çetin Özsoy ve tüm şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Allah her zaman yar ve yardımcıları olsun."