HABER

Edirne'de şehit polisler için mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nce, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü kapsamında tarihi Eski Cami'de şehitler için mevlit okutuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nce, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü kapsamında tarihi Eski Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Mevlit programı Eski Cami'de akşam namazının ardından gerçekleştirildi.

Eski Cami Başimam Hatibi Metin Uluocak mevlitte şehitler için dua etti. İlahilerin de okunduğu programda konuşan Uluocak, güvenlik güçlerinin canlarını ortaya koyarak vatanı koruduğunu söyledi.

Vatan için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyen Uluocak, "Şehitlerimiz için görevimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, birlik ve bütünlüğümüzü bozmasın." dedi.

- "Allah her zaman yar ve yardımcıları olsun"

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de Türk Polis Teşkilatı tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirtti.

Allah'tan güvenlik güçlerinin işlerini kolaylaştırması ve yardımcı olmasını dileyen Güner, şunları kaydetti:

"Polis teşkilatımız büyük bir fedakarlıkla, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak için özverili bir şekilde çalışmaktadır. 15 Temmuz'da kahraman vatandaşlarımızla omuz omuza vererek FETÖ'nün hain darbe girişimine engel olan, hendek ve barikat operasyonlarında üstün gayreti ile ülkemizin güvenliğini sağlayan ve son olarak da kahraman ordumuzla birlikte Afrin'de cesurca ülkemizi koruyan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 173. yılını tebrik eder, başarılar dilerim. İzmir'de hain saldırıda şehit düşen polis memuru Fetih Sekin, Edirneli hemşehrimiz polis memuru Nefise Çetin Özsoy ve tüm şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Allah her zaman yar ve yardımcıları olsun."

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu da Türk polisinin milletin huzurunun, teminatı ve güvencesi olduğunu söyledi.

Polis teşkilatının yıl dönümünü kutlayan Muştu, "Bu akşam 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nin düzenlediği mevlit programına katıldık. Bizler için canlarını seve seve veren, gözlerini kırpmadan vatanımız için mücadele eden kahraman şehitlerimizi andık, Allah hepsinden razı olsun. Polisimiz, askerimiz inşallah muzaffer olsun, dualarımız kabul olsun." diye konuştu.

Ayrıca, mevlit programına katılanlara ve noktalarda görev yapan polislere pilavla ayran ikram edildi.

Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz varErdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var
Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntıOsmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz mevlit okutuldu Türk Polis Teşkilatı

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

İlginizi Çekebilir

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.