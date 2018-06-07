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Edirne'de şehit ve gazi ailelerine iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:38 | Son Güncelleme

ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan: - "Zaman zaman yüreklerimiz fazlasıyla yanıyor. Bu acıları hafifletmek ve üzüntüleri azaltmak kolay değil, bunu da biliyoruz. Şunu bilmenizi istiyoruz ki yaşanan bu acıları yüreğimizde derinden hissediyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından şehit ve gazi ailelerine iftar verildi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar öncesi şehitler için dua edildi.

ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, yaptığı konuşmada, derneğin züccaciye sektörünün en önemli temsilcilerinden olduğunu söyledi.

Derneğin 450 üyesinin olduğunu aktaran Erdoğan, "Üyelerimiz, ulusal ve uluslararası alanda saygınlık kazanmış ve sektörümüzdeki marka olmuş firmaların temsilcilerinden oluşmaktadır. Önce ülkemizin sonra da sektörümüzün ve firmalarımızın ortak menfaatleri için çalışmaktayız." dedi.

Ülkenin ve sektörün kalkınması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesinden yola çıkarak tüm dünyamız ve çevremizdeki ülkelerle barışı sağlamak ve bizlere emanet edilen vatanımızı kutsal topraklarımızı koruyup kollamak için bedeller ödüyoruz. Zaman zaman yüreklerimiz fazlasıyla yanıyor. Bu acıları hafifletmek ve üzüntüleri azaltmak kolay değil, bunu da biliyoruz. Şunu bilmenizi istiyoruz ki yaşanan bu acıları yüreğimizde derinden hissediyoruz."

İftara, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

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