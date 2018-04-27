HABER

Edirne'de şiddetli sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Edirne'de şiddetli sağanak

EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte güneşli havada başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun azalmasını bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, kuzeyden gelen hava dalgasının kısa sürede yağmura neden olduğunu, sıcaklığın 24 derece ölçüldüğü kentte sağanağın devam etmeyeceğini bildirdi.

Kente yakın bazı bölgelerde kısa süreli dolu yağışının da yaşandığı kaydedildi.

Karamollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildiKaramollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildi
Sınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyorSınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyor
20 yeni üniversite geliyor!20 yeni üniversite geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güneşli hava sağanak yağmur

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.