Edirne'de tarlada ceset bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde buğday tarlasında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Korucu köyünde bir buğday tarlasında ceset olduğu ihbarı üzerine, jandarma olay yerine gitti.

Çürüdüğü belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimlik tespiti için otopsiye gönderildi.

Cesedin bir ay önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Ahmet Meriç'e (67) ait olabileceği ihtimali üzerine, Meriç'in ailesinden kan ve DNA örnekleri alınarak karşılaştırılacağı öğrenildi.

