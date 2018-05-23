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Edirne'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:25 | Son Güncelleme

Operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen bir kişi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için yaptığı çalışma sonrasında, bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda, DHKP/C üyesi olduğu öne sürülen A.Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelinin Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Emniyet Müdürlüğü operasyon terör

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