Edirne'de terör operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için yaptığı çalışma sonrasında, bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda, DHKP/C üyesi olduğu öne sürülen A.Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelinin Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

