Edirne'de tır yangını

EDİRNE (AA) - Edirne'de seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Lokman Hasan'ın kullandığı CT 8916 AM plakalı tır, Arslanlı tesisleri önünde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Alevler kısa sürede lastiklere ve dorsede yüklü bulunan malzemelere sıçradı. Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek araçtan indi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürebildi.
Yangın sonucu tekstil yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
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