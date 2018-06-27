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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.K'nin (23) kullandığı 34 LL 9825 plakalı otomobil, Keşan İstanbul karayolunun ikinci kilometresindeki kavşaktan dönüş yapan Murat B. (23) yönetimindeki 22 AAD 942 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, beraberindeki Seda Ç. (19) hayatını kaybetti.

Yaralı Murat B, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne, Seda Ç'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Keşan Devlet Hastanesi Motosiklet

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