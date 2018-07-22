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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 00:46 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

EDİRNE (AA) - Enez ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Enez'e giden Orhan Çarıkçı idaresindeki 22 LB 863 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada, sürücü Orhan Çarıkçı ile otomobilde bulunan Zeynep Çarıkçı, Berna Yanık ve Zeynep Selda Sağlam yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Zeynep Çarıkçı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Enez Kaza otomobil

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