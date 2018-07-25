Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alican Demiral'ın kullandığı 22 UP 944 plakalı pikap, Havsa Uzunköprü karayolunun üçüncü kilometresinde aynı yönde seyreden Nafiz Aydoğdu'nun kullandığı 22 AG 792 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Aydoğdu'ya, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen siyah renkli bir aracın çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Aydoğdu'nun cesedi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada, pikapta yolcu olarak bulunan Demiral'ın eşi Bircan Demiral da fenalaşınca hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, emniyet ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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