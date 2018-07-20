Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malkara istikametinden Keşan'a giden Selfet Doğan (36) idaresindeki 34 VH 6882 plakalı otomobil, yolun ikinci kilometresindeki kavşakta, aynı istikamette giden ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Ali İşlek (66) yönetimindeki 59 PH 042 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Doğan ve İşlek ile araçlardaki Yasin Yıldız (27), Cengiz Aydemin (52), Emine İşlek (61) ve Emine İşlek (6) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali İşlek, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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