HABER

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:32 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Serhat Yamalı (43) idaresindeki 59 UY 880 plakalı otomobil Keşan-İpsala karayolunun 19. kilometresinde, Tarık Atikel (40) idaresindeki SG - 439924 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Atikel ve Yamalı ile yabancı plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Selen Alsan Atikel (33), Eren Umut Atikel (8), Berk Atikel (2) ve Berra Atikel (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Serhat Yamalı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yurt dışında yaşayan Atikel ailesinin, izin dönüşü yaşadıkları İsviçre'ye dönmek için yolda oldukları öğrenildi.

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
Van Gölü'ne farkındalık için düzenlenen bisiklet turu devam ediyorVan Gölü'ne farkındalık için düzenlenen bisiklet turu devam ediyor
İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'deİbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne İpsala trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.