Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Serhat Yamalı (43) idaresindeki 59 UY 880 plakalı otomobil Keşan-İpsala karayolunun 19. kilometresinde, Tarık Atikel (40) idaresindeki SG - 439924 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Atikel ve Yamalı ile yabancı plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Selen Alsan Atikel (33), Eren Umut Atikel (8), Berk Atikel (2) ve Berra Atikel (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Serhat Yamalı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yurt dışında yaşayan Atikel ailesinin, izin dönüşü yaşadıkları İsviçre'ye dönmek için yolda oldukları öğrenildi.

