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Edirne'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 22:10 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şahin Bayraktar'ın kullandığı 22 FA 510 plakalı panelvan, Beyendik beldesi girişinde Muammer Gülverin (64) idaresindeki 22 RB 286 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Gülverin ile aynı araçtaki Mustafa Yergök (67) ve Adem Dak'ın (59) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Panelvanda sıkışan sürücüsü Bayraktar ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bayraktar, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hatanesi'ndeki müdahalenin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Beyendik Beldesi otomobil ölü trafik kazası

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