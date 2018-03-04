Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaaddin Aksözek yönetimindeki 22 KB 652 otomobil ile Çağdaş Culuk idaresindeki 22 HZ 521 plakalı otomobil Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yolu İbrahim Zağra Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Aksözek, Culuk ile Aksözek'in kullandığı araçta bulunan Fatma Aksözek ve Nurten Köse sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası
Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi
Görenleri şaşkına çevirdi! Giderek büyüyor
Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum