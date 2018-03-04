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Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:11 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaaddin Aksözek yönetimindeki 22 KB 652 otomobil ile Çağdaş Culuk idaresindeki 22 HZ 521 plakalı otomobil Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yolu İbrahim Zağra Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Aksözek, Culuk ile Aksözek'in kullandığı araçta bulunan Fatma Aksözek ve Nurten Köse sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hastane İbrahim Zağra

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