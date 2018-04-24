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Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:52 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri Almadık'ın kullandığı 22 BB 377 plakalı otomobil, Kocasinan Mahallesi'nde karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AZ 420 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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