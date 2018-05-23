Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Svetlan Fotev'in kullandığı Y 6690 AK plakalı cip, Lalapaşa yol ayrımında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de araç içinde bulunan yaralılara müdahale etti.
Kazada, sürücü Fotev ile araçta bulunan Stoyan Fotev, Svetlanov Fotev ve Antoaneta Georgieva yaralandı.
Hafif yaralanan Georgieva ve Svetlanov Fotev ayakta tedavi edilirken sürücü Fotev ile Stoyan Fotev Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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