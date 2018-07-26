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Edirne'de trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 21:22 | Son Güncelleme

Keşan-İpsala karayolunda yoldan çıkarak drenaj kanalına düşen tırın dorsesindeki vinç devrildi

Edirne'de trafik kazası

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, yoldan çıkarak drenaj kanalına düşen tırın dorsesindeki vinç devrildi.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Özsarı'nın (34) kullandığı 33 BRD 76 plakalı dorseyi çeken 33 CCS 17 plakalı tır, Keşan-İpsala karayolunun 10. kilometresinde yoldan çıkarak drenaj kanalına düştü.

Kazada, savrulan dorsenin üzerindeki vinç devrildi.

Kaza sebebiyle Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan uluslararası karayolu, gidiş yönünde trafiğe kapandı.

Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edilirken, trafik akışı duble yolun geliş istikametinden sağlandı.

Karayolundaki trafik, devrilen vincin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
dorse TIR vinç

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