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Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:58 | Son Güncelleme

MAHSUR KALAN HAYVANLARI AFAD KURTARDI Edirne'de taşkının yaşandığı çiftliklerde mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı.

Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti (2)

MAHSUR KALAN HAYVANLARI AFAD KURTARDI
Edirne'de taşkının yaşandığı çiftliklerde mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı. Ekipler, taşkının ilk gününden bu yana yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da botlarla götürdükleri mamalarla besledi. DSİ'nin saat 12.00 ölçümlerine göre nehirlerdeki düşüşün sürdüğü belirtildi. Tunca Nehri'nin debisi 259 metreküp/saniyeye gerilerken, Meriç Nehri'nin debisi ise 'turuncu alarm' seviyesine düşerek 1337 olarak ölçüldü.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti (2)Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti (2)Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti (2)Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti (2)

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