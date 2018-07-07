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Edirne'de tüp patladı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

Edirne'de tüp patladı: 1 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir çay ocağında mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Küçük Sanayi Sitesindeki E.A'ın işlettiği çay ocağında gaz sızıntısı nedeniyle tüp patladı.

Patlamanın etkisiyle içerideki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, mutfak bölümünün duvarı yıkıldı, camlar kırıldı.

Yaralanan iş yeri sahibi E.A, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Keşan patlama tüp

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