EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de otel rezervasyonlarının aylar öncesi kapanmasına neden olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kent ekonomisine doping etkisi yapacak.

Bu ayın 13'ünde ve 15'inde güreşleri izlemek isteyenler ve güreşecek pehlivanları bulunan güreş kulüpleri, ocak ayından itibaren otellerde rezervasyon yaptırdı. 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne'deki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Rezervasyonda geç kalanlar ise ilçeler ve Kırklareli'nden rezervasyon yaptırmaya başladı. Yüksek talep, güreşlerin yapılacağı tarihlerde oda fiyatlarını da artırdı.

Bazı güreş sevdalıları ise her yıl olduğu gibi "Bedava Palas" denilen park ve bahçelerde kalacak.

- "Kırkpınar'a ilgi her yıl artıyor"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın içinde barındırdığı ritüel ve değerler sayesinde ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Kırkpınar'a olan ilgini her yıl artığını ve buna bağlı olarak Kırkpınar döneminde kente yoğun bir ziyaretçi akını yaşandığını ifade eden Bacıoğlu, şöyle devam etti: