EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de otel rezervasyonlarının aylar öncesi kapanmasına neden olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kent ekonomisine doping etkisi yapacak.
Bu ayın 13'ünde ve 15'inde güreşleri izlemek isteyenler ve güreşecek pehlivanları bulunan güreş kulüpleri, ocak ayından itibaren otellerde rezervasyon yaptırdı. 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne'deki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.
Rezervasyonda geç kalanlar ise ilçeler ve Kırklareli'nden rezervasyon yaptırmaya başladı. Yüksek talep, güreşlerin yapılacağı tarihlerde oda fiyatlarını da artırdı.
Bazı güreş sevdalıları ise her yıl olduğu gibi "Bedava Palas" denilen park ve bahçelerde kalacak.
- "Kırkpınar'a ilgi her yıl artıyor"
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın içinde barındırdığı ritüel ve değerler sayesinde ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.
Kırkpınar'a olan ilgini her yıl artığını ve buna bağlı olarak Kırkpınar döneminde kente yoğun bir ziyaretçi akını yaşandığını ifade eden Bacıoğlu, şöyle devam etti:
"Bu yıl Kırkpınar'ın 657'nci yılı. Yüzyıllardan beri süre gelen kültürel, sportif, gastronomik ve birçok öğeyi içinde barındıran büyük bir etkinlik. Bu anlamda Edirne için çok önemli. Yaklaşık 100 yıla yakın bir süredir kent merkezinde devam eden bir etkinlik. Kırkpınar, turistik ve kültürel anlamda çok büyük bir değer. 657'inci yılımızda da yine kentimize yoğun bir turist yoğunluğu bekliyoruz. Dünyadan yerli ve yabancı binlerce turistin şehre geleceğini biliyoruz. Yine bu tür tematik sporlara özel ilgi duyan ziyaretçiler, yine şehrimize gelecek."
Konaklama tesislerinin etkinlik boyunca yoğun bir şekilde hizmet vereceğini dile getiren Bacıoğlu, "Aylar öncesinde yapılan rezervasyonlar neticesinde Kırkpınar'da yoğun bir konaklama periyodu geçireceğiz. Aynı zaman yurt dışında yaşayan Türklerin izin dönemi de yaşanıyor. Bundan dolayı da kentte bir yoğunluk var. Özellik yağlı güreşlerin yapıldığı 13-15 Temmuz tarihlerinde yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz kente. Konaklama tesislerinin ve yiyecek içecek işletmelerimizin kente gelen ziyaretçileri memnun etmek için elinden geleni yapacağını biliyorum. Bu yönde hazırlıklar da tamamlanmış durumda." diye konuştu.
- "Edirne'ye yurt içi ve yurt dışından turistler akın ediyor"
Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise Kırkpınar boyunca kentteki otellerin tam kapasite hizmet vereceğini belirtti.
Rezervasyonların aylar öncesinden dolduğunu vurgulayan Bulut, "Edirnemizin bitmeyen efsanesi yüzlerce yıldır devam ediyor. Bu yıl da 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali şehrimize büyük bir hareketlilik getirecek. Her yıl olduğu gibi otellerde rezervasyonlar günler öncesinden doldu. Ata sporunun merkezi olan Edirne'ye yurt içi ve yurt dışından turistler akın ediyor. Bu ilgiden çok memnunuz. Sultanlar şehri, şehirler sultanı Edirnemize herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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