Edirne'de Türk lirasına destek kampanyası

EDİRNE (AA) - Edirneli iş adamı Mustafa Altunhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek döviz bozduranların, Yayla sahilinde yer alan tesislerindeki imkanlardan ücretsiz yararlanabileceğini söyledi.
Altunhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyayı desteklediklerini belirterek, "Biz de bu kampanyanın arkasındayız. Döviz bozduran vatandaşlarımız Yayla sahilinde yer alan tesisimize ücretsiz girebilir. İşletmemizdeki imkanlardan para vermeden faydalanabilirler." dedi.
Aynı zamanda Edirne Otogarı işletmeciliğini de yapan Altunhan, "Tüm dövizlerimizi bozdurup Türk lirasına geçtik. 10 yeni otobüs aldık. 20 milyon liralık bir yatırım yaptık. Aldığımız otobüsler de yerli üretim. Yerli ve milli olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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- "ABD menşeli ürünleri kullanmayacağız"
Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez de üreticiler olarak ABD menşeli ürünleri kullanmayacaklarını söyledi.
Türk lirasına sahip çıktılarını ve dövizle alım-satım yapmadıklarını vurgulayan Suiçmez, "Cumhurbaşkanımız ve devletimizin sonuna kadar yanındayız. Doların ne kadar çıkacağı, avronun ne olacağı hiç önemli değil. Önceliğimiz vatanımızın bekası. Bu millet neleri atlattı. Daha önce de farklı şekillerde Türkiye'nin üzerine geldiler. Bazen FETÖ oldular, bazen PYD oldular. Bundan sonra da üzerimize gelebilirler. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz sonuna kadar devletimizin yanındayız. Üreticiler olarak ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Dolarla avroyla işimiz yok. Türk lirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kendi paramızın değerine güveniyoruz ve sonuna kadar devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Uzun yıllardır Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığı yapan Seyfettin Selim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına herkesin destek vermesini isteyerek, "İmkanı olan herkes en az 1000 avro ya da dolar veya altını bozdurup hesaplarına yatırsın. Az çok demeden tüm vatandaşlarımız bu kampanyaya destek olsun." dedi.
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