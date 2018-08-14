Edirne'de Türk lirasına destek kampanyası

EDİRNE (AA) - Edirneli iş adamı Mustafa Altunhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek döviz bozduranların, Yayla sahilinde yer alan tesislerindeki imkanlardan ücretsiz yararlanabileceğini söyledi.

Altunhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyayı desteklediklerini belirterek, "Biz de bu kampanyanın arkasındayız. Döviz bozduran vatandaşlarımız Yayla sahilinde yer alan tesisimize ücretsiz girebilir. İşletmemizdeki imkanlardan para vermeden faydalanabilirler." dedi.

Aynı zamanda Edirne Otogarı işletmeciliğini de yapan Altunhan, "Tüm dövizlerimizi bozdurup Türk lirasına geçtik. 10 yeni otobüs aldık. 20 milyon liralık bir yatırım yaptık. Aldığımız otobüsler de yerli üretim. Yerli ve milli olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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- "ABD menşeli ürünleri kullanmayacağız"

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez de üreticiler olarak ABD menşeli ürünleri kullanmayacaklarını söyledi.