Edirne'de uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde, 2 kilo 96 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı çıkışında, yol güvenlik kontrol uygulaması sırasında, N.G idaresindeki otomobili durdurdu.
Aramada, dedektör köpeği "Vadi"nin tepki vermesi üzerine araç, x-ray taramasına yönlendirildi. Taramada, aracın arka kapısında oluşturulan gizli bölmede, 2 kilogram 96 gram esrar bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan N.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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