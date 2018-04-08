Edirne'de uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kilogram skunk ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 60 kilogram skunk adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun yasa dışı yollardan Yunanistan üzerinden getirildiği belirlendi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç, Z.T, A.A, T.B ve Ö.K, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum