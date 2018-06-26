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Edirne'de vatandaşların 'dolu' önlemi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:36 | Son Güncelleme

SAĞANAKTA AHŞAP EV ÇÖKTÜ Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden giriş yapan yağışlı hava Edirne'de etkisini gösterdi.

SAĞANAKTA AHŞAP EV ÇÖKTÜ

Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden giriş yapan yağışlı hava Edirne'de etkisini gösterdi. Sağanak kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının 24 dereceden 19'a kadar düştüğü kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı. Şiddetli yağış nedeniyle Mihatpaşa Mahallesi Osman Nuri Peremeci Sokak üzerinde bulunan, Mehmet Bozkurtlar'a ait iki katlı kullanılmayan ahşap ev çöktü. Bir bölümü yola devrilen evin enkazını, Edirne Belediyesi ekipleri temizledi. Evin çökmeye başladığı sırada otomobilinin aynı kaldırımda park halinde olduğunu anlatan Mustafa İnce (63), "Şiddetli yağmur sırasında evden sesler gelmeye başladı. Benim otomobilim evin önündeydi. Hemen ileri aldım. Bu sırada da evi bir anda çöktü. Yağmur dolayısıyla sokakta kimse yoktu, kimseye bir şey olmadı" dedi.

Evin sahibi Mehmet Bozkurtlar ise evden sesler gelmeye başladığında çevredekileri uyardığını kaydederek, "Yağmurdan dolayı evden sesler gelmeye başladı. Yıkılacağını anlayınca hemen çevredekileri uyardık. Evin olduğu bahçede köpeğim vardı onu da son anda kurtardık. Kimseye bir şey olmadı. Tarihi özelliği vardı evimin" diye konuştu.

ÇORLU'DA DOLUYA KARŞI HALILI ÖNLEM

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise dolu yağışı uyarısıyla sürücüler, araçlarının üzerine halı, karton ve battaniye sererek önlem aldı. Çok sayıda sürücü ise dolu yağışından endişe ederek, araçlarını alışveriş merkezleri ile kapalı otoparklara bıraktı. Aracını yağıştan korumak için kendine göre önlem aldığını ifade eden Cevat Akpınar, "Dolu yağacak dediler, biz de böyle tedbir aldık. Ne yapalım; otoparklarda yer kalmamış" dedi.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Onur KAYA/EDİRNE,TEKIRDAĞ (DHA)

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